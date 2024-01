Hallenfußball FC Büderich ist Stadtmeister von Krefeld

Im Endspiel hatte Winterzugang Moise Gae die Blau-Gelben in der Glockenspitzhalle zunächst in Führung gebracht. Der FCB drehte den Spieß durch einen Doppelschlag von Jimmy Can Atila und Dennis Schreuers aber noch um. „Wir freuen uns über den erfolgreichen Start in das neue Jahr. In einigen Partien haben wir uns das Leben selbst etwas schwer gemacht, aber von der spielerischen Leistung geht der Titelgewinn in meinen Augen in Ordnung“, sagte FCB-Trainer Sebastian Siebenbach. „Wir haben sehr souverän gespielt und den zweiten Turniertag weitgehend dominiert. Im Endspiel sind uns dann leider etwas die Körner ausgegangen. Trotzdem bin ich mit der Mannschaftsleistung sehr zufrieden“, sagte TSV-Co-Trainer Roberto Gambino.