Fußball in Meerbusch FCB nach Derby-Sieg dem Klassenerhalt nahe

In der Pause rüttelte er seine Schützlinge wach. Nach Wiederbeginn zeigten sich die Blau-Gelben wesentlich aktiver und schnürten die Gäste phasenweise tief in deren eigener Hälfte ein. Trotz der drückenden Überlegenheit kam der TSV allerdings erst in der Schlussphase zu zwei klaren Ausgleichschancen: Dion Gutaj scheiterte mit einem Schlenzer am Lattenkreuz, eine Volleyabnahme von Rafu Numakunai wurde im letzten Moment geblockt. So feierte der FCB letztlich einen glücklichen Derby-Erfolg. „Wen man 45 Minuten auf ein Tor spielt, muss einfach mehr dabei herauskommen. Der Aufwand steht bei uns in keinem Verhältnis zum Ertrag“, so Kreuzberg. „Ein Remis wäre vielleicht gerecht gewesen, aber die Jungs haben sich den Sieg dank konsequenter Defensivarbeit trotzdem verdient“, befand Siebenbach.