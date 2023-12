Fußballteams aus Meerbusch FCB sendet Lebenszeichen im Abstiegskampf

In Halbzeit eins war sein Team bereits am Drücker, bei zwei Chancen der Gäste aber auch mit dem nötigen Glück im Bunde. Für die Führung sorgte in der 33. Minute Brian Schwechel, der aus zwölf Metern gegen die Laufrichtung des VfB-Keepers traf. Kurz nach der Pause hätte der FCB erhöhen können, doch binnen weniger Sekunden scheiterten Dennis Schreuers und Antonio Munoz-Bonilla jeweils per Kopf an der Latte. Im Anschluss mussten die Büdericher einige brenzlige Situationen überstehen, ehe Kevin Weggen in der 90. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß aus rund 20 Metern den Deckel draufmachte. „Die Jungs haben sich endlich für eine gute Leistung belohnt. Das wird ihnen Auftrieb geben“, so Siebenbach.