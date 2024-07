Fußball-Kreisliga in Meerbusch FC Büderich meldet erstmals Mädchen-Mannschaft

In der Vergangenheit hatten ein paar Nachwuchskickerinnen bereits in den Büdericher Jungen-Teams mitgemischt, doch „die Mädels sind glücklich, dass sie nun in einer reinen Mädchenmannschaft spielen können“, sagt Terriuolo. Bereits seit mehreren Wochen bereiten sich Büderichs D1-Juniorinnen auf die Saison in der Kreisklasse vor. „Alle sind mit großer Motivation und viel Spaß bei der Sache, das ist erst mal das Wichtigste“, sagt Terriuolo. Im Training deutete die neuformierte Truppe bereits ihre Qualitäten an. „Wir haben einige talentierte Spielerinnen in unseren Reihen und geben ihnen nun die nötige Zeit, sich in Ruhe weiterzuentwickeln“, sagt der Trainer.