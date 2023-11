Fußballspiele am Wochenende FC Büderich 02 möchte letzten Strohhalm ergreifen

Auch Lokalrivale TSV Meerbusch kämpft in der Oberliga Niederrhein ums sportliche Überleben. Mit dem jüngsten 4:1-Erfolg in Kleve verschafften sich die Blau-Gelben zwar etwas Luft, dennoch nehmen sie mit 14 Punkten weiterhin den ersten Abstiegsplatz ein. „Der Sieg war vor allem für die Köpfe wichtig, auch wenn wir in dieser Partie sicherlich auch nicht alles richtig gemacht haben“, sagt Trainer Kevin Kreuzberg. In der zweiwöchigen Spielpause arbeitete er mit seiner Mannschaft speziell am Defensivverhalten. „Wir müssen in bestimmten Situationen viel konsequenter verteidigen“, fordert Kreuzberg vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den SV Straelen, bei dem alle Zuschauer einen Weckmann und einen Glühwein gratis erhalten werden.