Fußballvereine aus Meerbusch FC Büderich bestreitet das Highlight-Spiel der Saison

Die Hausherren sind derzeit jedoch in absoluter Topform. Mit sieben Siegen in Serie haben sie sich in der Tabelle auf Rang drei vorgeschoben. „Der KFC ist momentan richtig drauf. Aber er hat sich in den vergangenen Wochen auch einige Male schwergetan. Deshalb spreche ich auch nicht von einem Bonusspiel. Ich bin überzeugt, dass wir dort an einem Top-Tag etwas mitnehmen können“, so Siebenbach.