Fußball-Oberligist aus Meerbusch FCB setzt vorerst weiter auf Interims-Trainerduo

Die größten Probleme, die der TSV in den Griff bekommen muss, sind die mangelnde Konstanz und die zu geringe Widerstandsfähigkeit. „In engen Spielen leisten wir uns immer wieder Aussetzer und schaffen es auch nur selten, in schwierigen Phasen voll dagegenzuhalten. Das beides muss besser werden“, fordert Kreuzberg. Er hoffe, dass seine Mannschaft aus den letzten drei Begegnungen des Jahres – gegen den SV Straelen (3. Dezember), beim VfB Hilden (10. Dezember) und gegen Union Nettetal (16. Dezember) noch einige Punkte einfahre, damit sie zumindest mit etwas mehr Ruhe in die rund zweimonatige Winterpause gehen könne.