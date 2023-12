Fußballvereine aus Meerbusch Weggen führt FC Büderich zum Überraschungscoup

Vor 1.870 Fans im Grotenburgstadion entwickelte sich im Dauerregen eine intensive Partie, in der die Büdericher dem Favoriten, der zuvor sechsmal in Folge gewonnen hatte, das Leben mit ihrer aufmerksamen Defensivarbeit sehr schwer machten. Mit Ausnahme eines Lattentreffers von Gianluca Rizzo ließen die Gäste nichts zu. Offensiv setzten sie selbst ab und an gefährliche Nadelstiche. Dem Tor am nächsten kam kurz vor der Pause Jan-Niklas Kühling, der aus 16 Metern verzog. In der zweiten Hälfte blieb der KFC zwar überlegen, fand aber weiter nur selten Lücken. Bei einem Konter wurde dann in der 75. Minute Kühling im Strafraum gelegt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Weggen sicher zum 1:0. In der Schlussphase mühten sich die Uerdinger um den Ausgleich, Agbo hätte bei einem weiteren Konter allerdings schon für die Entscheidung sorgen müssen. Diese gelang in der Nachspielzeit Weggen. „Viele unserer Anhänger kannten das Stadion noch aus Bundesligazeiten. Dass sie nun hier mit ihrem eigenen Club drei Punkte bejubeln dürfen, ist für sie und den gesamten Verein ein tolles Erlebnis“, sagte Coach Sebastian Siebenbach.