Umweltschutz in Meerbusch Klima-Allianz informiert über Photovoltaik

Die Allianz für Klima und Nachhaltigkeit, ein Zusammenschluss, in dem sich die Stadt Meerbusch gemeinsam mit den anderen Kommunen des Rhein-Kreis Neuss und der Kreisverwaltung organisiert hat, blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück. Im Juni 2021 gegründet hat die Allianz in den vergangenen Monaten mit dem Ziel gearbeitet, grünen Themen eine Stimme zu geben, Bürger über die Möglichkeiten zum nachhaltigeren Handeln aufzuklären und die Zusammenarbeit der Kommunen in diesem Feld zu bündeln und zu intensivieren.