Kinder in Meerbusch Familien warten händeringend auf größere Kita

Bauvorhaben gelingen häufig nicht in der gesetzten Zeit. Das musste die Stadt jetzt auch in Nierst feststellen. Dort soll die Kindertagesstätte „Mullewapp“, die sich derzeit in der Alten Schule befindet, erweitert werden und statt zwei künftig vier Gruppen beherbergen können. Eigentlich sollte das neue Gebäude, das neben dem jetzigen Kindergarten errichtet wird, schon im Sommer 2022 fertig sein und dann gleich zu einem Familienzentrum mit zusätzlichen Angeboten ergänzt werden. Doch die Umsetzung verzögerte sich Jahr um Jahr. „Die Fertigstellung des Ausbaus der Kita ,Mullewapp‘ wird nunmehr erst für Mitte 2026 zu erwarten sein“, teilte die Stadt jüngst mit.