Wettkampf bei großer Hitze Familiäres Boule-Turnier in Langst-Kierst

Eine alte Familientradition lebt fort: Nach einer guten Vorbereitung des alljährlich stattfindenden Boule-Turniers der Lank-Latumer Familie Jürgens durch den Turnier-Leiter Andreas Klutke, konnte das „Henn & Mie Gedächtnis-Turnier 2023“ auf der städtischen Boule-Bahn in Langst-Kierst wieder stattfinden. Leider war die Teilnehmerzahl bedingt durch Corona, Wespenstiche, Urlaub, Studium und einer nur schwer erträglichen Hitze von 32,5 Grad in diesem Jahr geringer als in den Vorjahren.