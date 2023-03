Polizei in Meerbusch Falscher Polizist erbeutet Geld durch Schockanruf

Ein älterer Meerbuscher ist Opfer eines Betrügers geworden. Wie die Polizei mitteilte, erhielt der Mann am Dienstagmittag (14.03.) einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Der Unbekannte behauptete, dass es nach einer Festnahme Hinweise darauf gebe, dass das Geld des Seniors auf der Bank nicht mehr sicher sei. Der Meerbuscher wurde von dem angeblichen Polizisten aufgefordert, sein Bargeld von der Bank abzuholen und der Polizei zu übergeben; bei der Bank sollte er indes den Anruf keinesfalls erwähnen. Der durch den Schockanruf unter Druck gesetzte Senior folgte der Aufforderung und hob das Geld ab. Er deponierte es in einem Umschlag an der Straße "Kanzlei" in Büderich, wo gegen 14 Uhr zwei Personen erschienen und diesen mitnahmen. Als der für den Nachmittag angekündigte erneute Anruf des angeblichen Polizeibeamten ausblieb, rief der Senior kurzerhand die Nummer zurück. Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich nicht um eine echte Nummer der Polizei handelte. Der Meerbuscher erkannte den Betrug und erstattete Anzeige. Das Kriminalkommissariat 12 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.