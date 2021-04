Polizei in Meerbusch : Falscher Polizist bestiehlt Lkw-Fahrer

Meerbusch Die beiden Täter hielten den Fahrer auf der A57 vor der Ausfahrt Bovert an. Dieser händigte den vermeintlichen Zivilfahndern Geldbörse und Ausweispapiere aus.

(RP) Ein Lkw-Fahrer ist am Dienstagabend Opfer von Trickbetrügern geworden. Er war gegen 19.10 Uhr auf der A57 in Höhe Meerbusch Richtung Krefeld unterwegs, als plötzlich ein Audi neben ihm auftauchte, dessen Beifahrer ihm einen Ausweis zeigte und ihn rechts ranwinkte. Der 35-Jährige hielt auf dem Abfahrtsstreifen der Ausfahrt Bovert. Aus dem Audi stieg ein weiterer Mann, der ihm ebenfalls einen Ausweis zeigte und behauptete, von der Polizei zu sein. Dazu zeigte er eine Waffe, die in einem am Gürtel getragenen Holster steckte. Der 35-Jährige ging davon aus, es mit einem Zivilfahnder zu tun zu haben. Er händigte ihm Geldbörse und Reisepass aus, woraufhin der Unbekannte das Bargeld an sich nahm, die Geldbörse wegwarf, in den Audi stieg und über die Autobahnabfahrt davonbrauste. Der Unbekannte soll Deutsch gesprochen und einen „dunkleren Hautton“ gehabt haben. Das Kriminalkommissariat 23 bittet Zeugen, Hinweise zur Tat unter der Nummer 02131 300-0 zu melden.