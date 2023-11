Polizei in Meerbusch Falscher Handwerker unterwegs

Die Polizei sucht Zeugen für einen versuchten Trickbetrug. Am Dienstag gegen 12 Uhr hatte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür einer 81-jährigen Bewohnerin an der Karl-Arnold-Straße geklingelt. Er gab sich als Wasserinstallateur aus, der die Wasserleitungen überprüfen müsse. Die Frau ließ ihn in die Wohnung und sollte im Badezimmer die Wasserhähne aufdrehen. Als sie in ihr Schlafzimmer zurückkehrte, entdeckte sie dort den Mann, der einen Schrank und ein Schmuckkästchen geöffnet hatte. Er flüchtete. Der Unbekannte wurde als 1,70 Meter groß, schlank und von südländischer Erscheinung beschrieben. Er trug eine graue Arbeitshose, war mit Basecap und Atemschutzmaske bekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen unter 02131 3000.