Einbruch in Lagerhalle in Lank-Latum : Polizei sucht mit Hubschrauber nach Einbrechern

Nach einem Einbruch in der Nacht zu Montag setzt die Polizei auch einen Hubschrauber für die Fahndung nach den flüchtigen Tätern ein.

(RP) In der Nacht zu Montag stiegen bislang unbekannte Einbrecher in eine alte Ziegelei an der Uerdinger Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren am Sonntagabend, kurz nach 23 Uhr, mindestens zwei Täter in die Lagerräume eingedrungen, um Kabel zu entwenden. Entsprechende Beute hatten sie offensichtlich bereitgelegt, als sie von einem Verantwortlichen überrascht wurden. Sie ergriffen die Flucht, liefen in den angrenzenden Wald und ließen die Beute zurück. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen nach dem Duo ein, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war. Die Verdächtigen konnten bislang nicht gestellt werden.