Wie fahrradfreundlich ist Meerbusch? : ADFC-Fahrradklima-Test: Meerbusch im vorderen Viertel

Radfahrer warten in Osterath am Bahnübergang. Foto: Dackweiler, Ulli (ud)

Beim Fahrradklima-Test des ADFC war Meerbusch ganz gut dabei.

Ist Meerbusch eine fahrradfreundliche Stadt? Beim Fahrradklima-Test des ADFC, der am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde, schaffte es die Stadt im Grünen in Nordrhein-Westfalen mit einer Note von 3,7 auf den achten Platz von 43 teilnehmenden Kommunen in der Kategorie 50.000 bis 100.000 Einwohner und bundesweit auf den 18. Platz von 106 Kommunen dieser Größenordnung.