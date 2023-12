Handwerk in Meerbusch „Ich habe mich sofort in die Stadt verliebt“

Im Alter von 16 Jahren ist Fadi Yousif Jan gemeinsam mit seiner Schwester aus dem Irak nach Mönchengladbach zu seiner Tante gekommen. Die beiden Jugendlichen kamen ohne ihre Eltern in das fremde Land. „Aber ich hatte schon meine Friseurlehre abgeschlossen und in der Hand“, sagt Fadi zu seiner Ankunft in Deutschland. Auf ein Getränk treffen wir den gebürtigen Iraker in seinem Barbershop in Osterath am Ingerweg.