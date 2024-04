Meerbusch im Frühling Expertentipps für den Frühjahrs-Garten

Der Frühling hat begonnen und mit den warmen Temperaturen kommen auch viele Besucher in die Gartencenter, die passende Blumen und Pflanzen für ihren Garten suchen. „Gerade an den warmen Wochenenden gibt es für Gartenfreunde kein Halten mehr bei den Leuten“, erzählt Philipp Jentjens, Leiter des Gartencenters Jentjens Grünoase in Osterath. Und auch Maria Römer, Mitarbeiterin im Innenbereich des Gartencenters Wantikow in Ilverich, hat diese Erfahrung gemacht. „Sobald die Sonne rauskommt, beflügelt das die Leute, in den Garten zu gehen“, erzählt sie.