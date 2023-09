Umwelt in Meerbusch Europäische Mobilitätswoche auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz

Mit der Aktion will die Ortsgruppe für eine nachhaltige Mobilität in Meerbusch werben, „die den Menschen und dem Klima guttut“, wie es in einer Ankündigung heißt. Ganz bewusst hat die Umweltschutzorganisation deshalb den Parkplatz als Ort für die Veranstaltung gewählt und ihn zum Treffpunkt umgestaltet: wo sonst Autos parken, können Menschen zusammenkommen, sich über Fahrräder austauschen oder bei einem Kaffee von MiMa‘s Café mobil in einer Leseecke in ausgesonderten Büchern der Stadtbibliothek stöbern. Zudem wird es einen Trödel mit Skateboards, Fahrrädern, Bobby Cars und Inlineskates geben, dabei können die Besucher auch eigene Dinge zum Verkauf mitbringen.