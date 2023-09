Umwelt in Meerbusch Gemeinsame Aufräumaktion von Partymüll am Rhein

Karlheinz Steinbek war ganz erstaunt. „Hier liegt ja kaum etwas“, sagte er und sein Enkel Simon setzte hinzu: „Wenn man nicht danach sucht, liegt hier haufenweise. Sucht man, findet man nichts.“ Das Opa-Enkel-Gespann war am Samstag zum Meerbuscher Rhine Clean-up rund um den Büdericher Modellflugplatz gekommen. „Ich habe mich bisher nicht so viel mit dem Thema Umwelt befasst. Aber ich bin vor kurzem Witwer geworden und habe mir gedacht, ich kann meine Zeit mal in den Umweltschutz investieren“, erzählte Steinbek. Also meldete er sich und seinen Enkel zum Cleanup an. Das sei auf jeden Fall besser, als zu Hause Maulaffen feil zu halten und sein Enkel hänge eh zu viel vor dem Fernseher, fand der Rentner.