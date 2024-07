Sport in Meerbusch Erstmals Damen-Tennisturnier im Büdericher TeReMeer

Das ATP-Challenger-Turnier war im Terminkalender der Meerbuscher Tennisfans eine feste Größe. Zehn Jahre in Folge lang fand die Sportveranstaltung im Büdericher Sport- und Tennis-Resort TeReMeer statt. In diesem Sommer werden die Zuschauer keine männlichen Top-Spieler wie Alexander Zverev, Jan Lennard Struff, Botic van de Zandschulp oder Alexander Shevchenko – inzwischen alle unter den besten 60 der Welt – mehr zu sehen bekommen. Stattdessen wird vom 26. August bis 1. September in Büderich erstmals der „TeReMeer Open Ladies NRW Grand Prix“ für Damen ausgetragen. „Nach zehn Jahren Herrentennis auf allerhöchstem Niveau hatten wir Lust auf eine neue Herausforderung“, sagt Turnierleiter Marc Raffel.