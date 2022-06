Bildung in Meerbusch : Grundschüler siegen bei „Die Kleine“

Büderich Zwei erste Klassen der Mauritiusschule haben im Kunstwettbewerb den ersten Preis gewonnen. Im Museum Kunstpalast gaben 246 Ausstellungsbesucher ihre Stimme für die Büdericher Gemeinschaftsarbeiten ab.

Aufgeregt laufen Alyssa, Katherina, Florian und die anderen Kinder auf dem Platz vor dem Rathaus der Landeshauptstadt hin und her. Ihre Blicke suchen das Kopfsteinpflaster ab, sie halten Ausschau nach weggeworfenen Dingen, nach Müll. „Vorsicht, da sind auch Glasscherben dazwischen“, mahnt Kunstlehrerin Anke Glaubke. Sie und die Klassenlehrerin Susanne Langmaack haben die zehn Kinder aus den Klassen 1a und 1b der St. Mauritius-Schule zur Preisverleihung „Die Kleine“ begleitet: „Sie wollten natürlich alle mit. Die Auswahl wurde per Los getroffen.“ Das ändert aber nichts daran, dass am Erfolg alle Kinder dieser beiden Klassen großen Anteil haben. An dem zum dritten Mal aufgelegten „Kunstwettbewerb für Grundschulen“ des Kunstpalasts Düsseldorf hatten sich außerdem die Klassen 2a, 3a und 3b der Mauritiusschule beteiligt.

Das Thema für die Klassen-Gemeinschaftsarbeiten lautete „Tiere und ihre Heimat“ und hat viele Fantasien geweckt. Die anschaulich dargestellten, unter dem Müll leidenden Meerestiere der ersten Klassen fanden bei den Ausstellungsbesuchern im NRW Forum großen Beifall. Nach Auszählung von insgesamt 2289 abgegebenen Stimmen für den Publikumspreis gab es allerdings ein überraschendes Ergebnis. Die 4c der Düsseldorfer Matthias-Claudius-Schule erreichte die gleich hohe Stimmenzahl von 246. Damit wurde der Publikumspreis in diesem Jahr geteilt. Auf die Frage, ob die Kinder es gut finden, dass ihre Kunst in einem so großen und bekannten Museum ausgestellt war, gab es ein einstimmiges „Yep“. Florian beispielsweise kann nicht sagen, welches der Meerestierbilder ihm am besten gefällt: „Ich finde alle gut.“ Alyssa und Katherina erzählen: „Wir haben für die Bilder Müll gesammelt, blaues Papier in Streifen geschnitten und daraus Wellen mit einem weißen Kamm gebastelt.“ In dieses Umfeld hinein haben sie die Tiere gemalt: „Das hat ganz viel Spaß gemacht.“ Von dem Thema Meeresverschmutzung hatten sie per Video im Sachunterricht erfahren. „Sie waren vor Eifer kaum noch zu bremsen. Das Thema Müll haben sie so verinnerlicht, dass sie sogar hier auf dem Rathausvorplatz darauf achten“, freuen sich Anke Glaubke und Susanne Langmaack. Den Gutschein für den Preis über 750 Euro überreichte Stephan Keller, Düsseldorfer Oberbürgermeister und Schirmherr der Ausstellung, im Jan-Wellem-Saal: „Es freut mich ganz besonders, dass alle Wettbewerbsarbeiten im Miteinander und Austausch der Kinder entstanden sind. Aus dieser kreativen Zusammenarbeit resultieren eindrucksvolle Gemeinschaftswerke, die mit Stolz der Öffentlichkeit präsentiert wurden.“ Und Felix Krämer, Generaldirektor Kunstpalast, meint: „Ihre Auseinandersetzung mit dem Thema reflektierte auch die Aspekte Umweltverschmutzung und Klimawandel. Das zeigt, wie wach und mitfühlend die Kinder ihre Umwelt wahrnehmen.“