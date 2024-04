Freizeit in Meerbusch Erster Feierabendmarkt in Osterath

Insgesamt fünf Feierabendmärkte sind in der jetzt beginnenden sonnigen Jahreszeit gebucht. „Streetfood“-Tag wird in Meerbusch immer der Dienstag sein. Nach der Premiere in Osterath geht es am Dienstag, 7. Mai, in Büderich weiter, Ort des Geschehens wird das Deutsche Eck sein. Das dritte Streetfood-Event gastiert am 11. Juni auf dem Alten Schulhof in Lank-Latum. Am 2. Juli fahren die Foodtrucks wieder in Osterath vor, Dienstag, 9. September, ist der Abschlusstermin am Deutschen Eck.