Osterath: Erster Bewegungspark in Meerbusch : Erster Bewegungspark in Meerbusch

Erster Bewegungspark in Meerbusch

Markus Weidemann, Peter Müller-Mannhardt und Norbert Münks (beide OTV), Peter Dietz, Angelika Mielke-Westerlage, Michael Betsch. Foto: Rheinische Post/Eirik Sedlmair

Im Juni wurde der Bau beschlossen, vor drei Wochen begann die Bauphase und jetzt steht er schon in Osterath: der erste Bewegungspark der Stadt Meerbusch. Hier können sich Sportler das ganze Jahr über austoben – kostenlos.

Körperliche Fitness ist aktuell voll im Trend, die Gesundheit wichtig. So waren 2018 laut einer Studie des Arbeitgeberverbands Deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen 11,09 Millionen Menschen in einem Fitnessstudio angemeldet. Etwas mehr als jeder zehnte Deutsche also. Doch nicht jeder mag die Fitnessstudio-Atmosphäre, nicht jeder will Geld dafür bezahlen, um (Kraft-)Sport zu machen.

Für diese Menschen hat die Stadt Meerbusch jetzt Abhilfe geschaffen: In Osterath wurde am Dienstag der erste Bewegungspark eröffnet. Auf der großen Grünfläche an der „Struckslinde“, gegenüber des Bommershöfer Wegs steht etwas, was auf den ersten Blick wie ein Spielplatz aussieht. Aber der Eindruck trügt, die Stangen, die hier stehen, sind nicht Teil eines Klettergerüsts, eine Rutsche ist auch nicht zu sehen. Das, was hier steht, sind verschiedene Geräte, die Teil des Bewegungsparks sind. Ein Fitnessstudio im Freien quasi.

Info Ein Fitnessstudio im Freien Was Ein Bewegungspark besteht aus verschiedenen Geräten. Sie bieten sich für Dehn- und Ausdauerübungen an, können aber auch für Kraftübungen genutzt werden. Wann „Der Bewegungspark ist witterungsfest“, sagt Michael Betsch, Bereichsleiter Grünflächen der Stadt Meerbusch. Er kann also das ganze Jahr über benutzt werden.

„Das ist ein tolles Angebot“, sagt Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage, die zur Eröffnung gekommen war. Die Idee für den Bewegungspark geht auf einen Antrag der Jungen Union zurück, die so etwas in mehreren Städten gesehen hatte und auch in Meerbusch umsetzen wollte. Im Juni wurde der Antrag gestellt, 90.000 Euro wurden für Bewegungsparks in Meerbusch im Haushalt bereitgestellt. Von diesen 90.000 Euro sollten vier Bewegungsparks gebaut werden, einmal der in Osterath, zwei in Büderich und einer in Lank-Latum. Während der Osterather Bewegungspark jetzt fertiggestellt ist, sind die drei anderen noch in Planung. „Ich gehe davon aus, dass im späten Frühjahr 2020 alles fertig ist“, sagt Michael Betsch, Bereichsleiter Grünflächen der Stadt Meerbusch.

Betsch ist sehr zufrieden damit, wie schnell in Osterath alles aufgebaut wurde. „Vor drei Wochen haben wir angefangen zu bauen“, sagt er. Jetzt ist der Park schon fertig, alles ging sehr schnell.

Rund 30.000 Euro hat der Bewegungspark gekostet. 5500 Euro davon hat der Osterather Turnverein (OTV) beigesteuert. „Als wir von dem Projekt gehört haben, waren wir sofort Feuer und Flamme“, sagt Peter Dietz, Vorsitzender des OTV. „Die 5500 Euro sind sicher kein schlecht angelegtes Geld.“ Durch den Bewegungspark gebe es auch für nicht in den Vereinen organisierte Sportler die Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen. Und der OTV will den Park auch für seine Arbeit nutzen. „Es ist geplant, dass wir hier auch ein betreutes Training anbieten“, sagt Dietz.

Sieben Geräte hat die Stadt an der „Struckslinde“ aufgebaut. Einen Balancierbalken, eine Sit-Up-Bank, ein Hüpfstein-Set, ein Multi-Sportgerät, einen Dreifach-Barren und eine Hinderniswand inklusive Kletternetz. Jung und Alt können sich also hier austoben, Kraft-und Ausdauerübungen machen.