Verkehr in Meerbusch : L137: Erste Arbeiten starten am Montag

L137: Erste Arbeiten starten am Montag

Verkehr in Meerbusch

Büderich Anders als ursprünglich geplant, müssen auch für eine provisorische Lösung an der Schadensstelle neue Rohre eingebaut werden. Mit vorbereitenden Arbeiten wird in der kommenden Woche begonnen.

(stz) Am Montag beginnen an der beschädigten Moerser Straße Arbeiten zur provisorischen Reparatur. Das teilte Straßen.NRW mit. Seit dem 4. Februar ist die L137 zwischen Büderich und Strümp ab dem Park & Ride bei Haus Meer aus Sicherheitsgründen gesperrt. Bei Tiefbauarbeiten waren Hohlräume unter der Fahrbahndecke festgestellt worden, die durch einen unterirdischen Wasserlauf entstanden waren. Die Fahrbahndecke drohte abzusacken.

Bei einem Ortstermin am Freitag mit der beauftragten Firma hat Straßen.NRW nun das weitere Vorgehen geklärt. Derzeit stehe das Grundwasser hoch und die Deformationen an dem beschädigten Durchlassprofil seien größer als erwartet, erklärte Straßen.NRW. Aus diesem Grund sei es erforderlich, das Durchlassprofil aufzugraben und ein neues Rohr provisorisch einzusetzen. Die zunächst anvisierte Lösung, ein Rohr mit geringerem Durchmesser in das defekte zu schieben und die Hohlräume mit flüssigem Beton aufzufüllen, lässt sich nicht realisieren.