Landwirtschaft in Meerbusch Start der Spargelernte auf den Feldern

Der gesamte Wachstum-Prozess ist sehr wetterabhängig und besonders der extrem nasse März war ungünstig für die Pflanzen. Außergewöhnlich schlecht waren dabei jene Spargel-Bauer dran, die es im Februar auch wegen der nassen Witterung nicht geschafft hatten, die Folien aufzuziehen. Zudem war der Saison-Start auch nass. In normalen Zeiten werden zu Beginn der Saison auf den Feldern des Frenkenhofs 80 bis 150 Kilo am Tag und im Mai 250 bis 300 Kilo täglich geerntet. Die werden zum großen Teil an Restaurants abgegeben – wie in Meerbusch beispielsweise an der Depesche, den Osterather Hof und dem Ratatouille. Aber viele Freunde frischer Gemüse- und Obstsorten kommen in den nach einer Beratung durch die Landwirtschaftskammer gut sortierten Hofladen.