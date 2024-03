Kulturelle Bildung Unterricht an der Meerbuscher Musikschule wird teurer

Parallel zur neuen Gebührenstruktur ändern sich auch Details in der Satzung der Musikschule. Diese halten zum einen einige gebräuchliche Vorgehensweisen schriftlich fest, sollen zum anderen den Betrieb der Musikschule auch in Ausnahmefällen – etwa einer Pandemie – sicherstellen. So besagt ein neuer Paragraf, dass Schüler mit ansteckenden Krankheiten nicht am Unterricht teilnehmen dürfen. Zudem hält die Satzung nun fest, dass aus Gründen höherer Gewalt der eigentlich in Präsenz stattfindende Unterricht in ein digitales Distanzformat übersetzt werden kann. Dieses gilt als gleichwertiger Unterricht und begründet keine Ersatzansprüche.