Sport aus Meerbusch Volleyballer rutschen auf vorletzten Tabellenplatz ab

(cba) BADMINTON Ein Sieg und eine Niederlage – das ist die Ausbeute des TSV Meerbusch in der Verbandsliga Süd am zurückliegenden Wochenende. Beim TuS Scharnhorst gewannen die Blau-Gelben mit 6:2, beim TuS RW Wuppertal setzte es tags darauf eine 3:5-Niederlage. In Scharnhorst waren im Einzel Ralf Schmidt (21:9, 21:16), Sven Lübbers (19:21, 21:14, 21:13), Daniel Schwenk (kampflos) und Kristina Geisler (21:6, 21:10) sowie im Doppel Tim Möhrke/Andre Bertko (21:9, 21:14) und Möhrke/Isabel Heuwing (21:14, 21:7) für den TSV erfolgreich. In Wuppertal konnte einzig Lübbers (21:19, 21:14) sein Einzel für sich entscheiden. In der Tabelle baute der TSV so seinen Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf drei Punkte aus. Das nächste Spiel steigt am Samstag, 24. Februar (18 Uhr), beim VfL Willich.