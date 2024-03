Sport in Meerbusch Boverts Herren 30 steigen aus Niederrheinliga ab

TENNIS Die Herren 30 des TC Bovert sind aus der Niederrheinliga abgestiegen. Am letzten Spieltag unterlagen sie bei BW Elberfeld mit 2:4 und schlossen die Wintersaison als Schlusslicht ab. Einzig Christoph Pressmann (6:4, 6:3) entschied sein Einzel für sich. Boverts Herren 40 verpassten knapp den Aufstieg in die höchste Spielklasse des Verbands. Trotz eines 6:0 zum Abschluss beim DSC Preußen blieben sie Zweiter. Tobias Baumeister (6:0, 6:3), Thomas Ante (7:6, 7:6), Marco Terriuolo (6:1, 6:2) und Jan Güntner (6:4, 6:4) machten in den Einzeln alles klar. Die Herren 55 des TV Osterath verbleiben trotz eines 2:4 gegen DSD Düsseldorf II in der 1. Verbandsliga. Für sie waren Marcus Neef (6:3, 6:7, 10:4) sowie Poschmann/Neef (0:6, 6:4, 11:9) erfolgreich. Mit einem kampflosen 6:0-Sieg gegen den TC Rheinstadion schafften auch die „55er“ des TC Strümp den Klassenerhalt. In der 2. Verbandsliga unterlagen Boverts Damen 40 beim TC Kaiserswerth mit 1:5 und verpassten damit knapp den Aufstieg. Gleich drei Matches verloren sie im Champions-Tie-Break. Boverts Damen 50 sicherten mit einem 4:2 gegen Werden den Klassenerhalt. Die Gastgeberinnen entschieden alle Einzel für sich.