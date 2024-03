Sport aus Meerbusch U19 des TSV gewinnt Gipfeltreffen, OTV-Damen steigen auf

Fußball Die U19 des TSV Meerbusch hat das Niederrheinliga-Gipfeltreffen gegen Rot-Weiss Essen mit 2:1 (0:0) für sich entschieden und nun beste Chancen auf den Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga. In der allerletzten Sekunde sorgte Furkan Yavuz mit einem Schuss aus gut 14 Metern in den rechten Winkel für den Siegtreffer. In einem über weite Strecken ausgeglichenem Spitzenspiel hatte Yavuz sein Team bereits mit 1:0 in Führung gebracht (65.). RWE glich fünf Minuten später durch Milot Ademi aus (73). In der Tabelle liegen die Meerbuscher A-Junioren jetzt mit zwei Punkten Vorsprung auf Essen auf Platz eins. Sieben Partien stehen bis Saisonende für sie noch an. Das erste davon bestreitet der TSV-Nachwuchs am Sonntag um 11 Uhr bei Dostlukspor Bottrop.