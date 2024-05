Meerbusch Das Bürgerwäldchen in Büderich wächst

Vor dem Bürgerwäldchen fünf in Meerbusch-Büderich steht am Samstagvormittag eine kleine Gruppe an Menschen. Sie alle haben etwas gemeinsam, sie haben einen Baum für das Bürgerwäldchen gespendet und warten nun gespannt, bis Christian Bommers (CDU) ihre Namen aufruft. Der Bürgermeister von Meerbusch steht in der Mitte der Gruppe und liest die Namen und den Grund für die Spende laut vor und überreicht an die Spender eine entsprechende Urkunde. Unter ihnen sind Großeltern und ihre Enkelkinder, aber auch einige Paare und Familien. Es ist eine lockere, fröhliche Stimmung. Die Menschen trinken ein Glas Sekt oder Orangensaft und begutachten ihre Bäume.