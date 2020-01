Bauen : Tieflader liefert 70 Holzbauteile für neue Kita

Meerbusch Zum ersten Mal wird ein Bauprojekt der Stadt mit Fertigbauteilen hergestellt. Auf diese Weise sind die Arbeiten vom Wetter unabhängig.

(RP) Die Bauarbeiten für die neue Kita „Rheinräuber“ am Laacher Weg in Büderich, unmittelbar neben dem Mataré-Gymnasium, liegen im Zeitplan. Aktuell laufen die Arbeiten am Erdgeschoss der sechsgruppigen Kindertagesstätte. Rund 70 Holzrahmenbauteile sind bis Mittwoch per Tieflader zur Baustelle gebracht worden und werden nun verschraubt.