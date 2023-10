Stadtplanung in Meerbusch Zwei Büros konkurrieren um die beste Idee für Kalverdonk

Was zeichnet die beiden Entwürfe aus? Das Büro rund um ISR greift sehr viele Vorgaben von Politik und Verwaltung auf, die sich damit beschäftigen, wie sich das neue Wohngebiet in das bestehende Osterath einfügt. Ob die Verbindung bis zum Rathauspark, der Nibbelsweg oder ein Bürgerwäldchen – bei den Erklärungen zum Konzept hat man den Eindruck, die Stadtplaner haben das Umfeld von den Ortsbegehungen noch immer sehr präsent und zielen auf eine gute Verbindung von altem und neuem ab. „Der Nibbelsweg als historischer Landwirtschaftsweg mit seinen ortsbildprägenden Altbäumen und abwechslungsreichen Szenerien bleibt erhalten und behutsam in das Freiraumkonzept integriert. Das vorliegende Konzept des Grünen Rings um den Ortsteil Osterath wird durch den vorgeschlagenen strukturreichen, produktiven Freiraum im Westen des Plangebiets ergänzt“, schreiben die Planer.