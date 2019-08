Serie Meerbusch entdecken : Ein Paradies mit Namen Ilverich

Unterwegs mit Ilse und Ludwig Petry, hier stehen sie vor dem ältesten Hof des Ortsteils. Foto: Anne Orthen (ort)

Ortsspaziergang: Mit Ilse und Ludwig Petry geht es durch Ilverich, ein Straßendorf inmitten herrlicher Natur am Rande der Altrheinschlinge. Auch Joseph Beuys war dort früher oft zu Gast bei seinen Künstler-Kollegen.

Von Angelika Kirchholtes

Ilverich ist das kleinste der acht Dörfer von Meerbusch. Gibt es dort überhaupt etwas zu entdecken? Das Ehepaar Ilse und Ludwig Petry wohnt seit 1974 in dem idyllischen Ortsteil. „Als wir hierher zogen, vermissten wir zunächst einiges. Vergeblich sahen wir uns nach einem Geschäft um, nach einem Supermarkt, nach einer Apotheke und was man sonst so braucht zum täglichen Leben. Es gab damals noch einen Eierautomaten und zwei Briefkästen. Eine Kirche gab es nicht, nicht einmal eine Kapelle oder ein Wegekreuz“, erzählen sie.

Wunderschöne alte Bäume säumen die Einfahrt zum Gehöft. Foto: Anne Orthen (ort)

Doch schnell fühlten sich die Künstlerin und der Pädagoge in Ilverich heimisch. Treffpunkt für den Rundgang ist an der Alten Schule (erbaut 1829), in der sich damals die über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Galerie des Ehepaars Paul befand. Sogar Josef Beuys war dort oft zu Gast. „Ich kann mich genau erinnern, wie er aus dem Auto stieg und von den Pauls in ihrem Garten begrüßt wurde“, erzählt Ilse Petry-Ambrosius. Namhafte Künstler wie Günter Grass, Markus Lüpertz oder Toni Ungerer stellten in dem Atelier auf der grünen Wiese aus.

Natur pur: Ein weiter Blick über die Felder zum Rhein. Foto: RP/Angelika Kirchholtes

Info Daten & Fakten zu Ilverich Einwohner Rund 700 Menschen leben in dem kleinen Ortsteil Infrastruktur Es gibt keine Schule, keinen Kindergarten, ein Pflanzencenter, einen Landhandel, ein Gasthaus. Ersterwähnung von Ilverich („Elfriche“) in der Königsurkunde von 904. Natur Die Ilvericher Altrheinschlinge ist das größte Naturschutzgebiet in Meerbusch. Vereine Martinskomitee und Bürgerverein organisieren jedes Jahr den Martinsumzug mit Umtrunk.

„1979 wurden in der Galerie 1075 Jahre Ilverich und 150 Jahre Schule gefeiert“, erzählt Petry. Dazu luden die Galeristen acht Künstlerinnen und Künstler aus Ilverich ein: Mit dabei war Ilse Petry-Ambrosius. Ein Anziehungspunkt besonderer Art sei der „Krümpelmarkt“ gewesen, den Angela Paul, geborene Krümpelmann, rund um die Galerie mit Trödel, Künstlern und Artisten organisierte.

Seit 1996 wird die Alte Schule, die seit 1859 mit einem kleinen Glockenturm versehen ist, um den Knechten die Mittagspause einzuläuten oder einen Leichenzug zu begleiten, privat genutzt. Gleich davor steht der letzte Briefkasten von Ilverich. „Unsere Verbindung in die Welt“, scherzt Petry, der aber auch viel im digitalen Netz unterwegs ist. Schräg gegenüber befindet sich eines der alten Gehöfte, die für Ilverich typisch sind: der Hof von Ridders-Wolf, früher Münkshof.

Bis zur Säkularisation 1804 gehörte er zum Herrschaft- und Wirtschaftsbereich des Klosters Meer. „Schade, dass die Familie den Spargelanbau aufgegeben hat. Der war immer so lecker“, bedauert Ilse Petry. Leider hätte der Landwirt keinen Nachfolger.

Eine lange Allee führt zu dem historischen Vierkanthof, der unter Denkmalschutz steht. Große Findlinge schmücken den Eingangsbereich. Dass Ilverich aber weitaus älter ist, als Hofanlage und Alte Schule vermuten lassen, kann Petry, der Geschichte studiert hat und sich lange in der Deutschen Stiftung Denkmalschutz engagiert hat, an einer anderen Stelle erläutern. Zwar ist optisch nichts mehr zu sehen, aber die Archäologen haben in unmittelbarer Nähe des Münkshofs römische Scherben und Keramiken gefunden und sind sich sicher, dass dort eine „Villa Rustica“ stand. „Zur Römerzeit verlief über Meerbuscher Gebiet eine wichtige Verkehrsverbindung von Köln nach Xanten“, erläutert Petry.

Die Villa sei offenbar die prächtigste ihrer Art im gesamten Umland gewesen. Schade, dass man nur im Modell, das Petry zu Hause stehen hat, eine Vorstellung davon bekommen kann. Vorbei am Landgasthof und dem Landhandel Bolten, der einzigen Möglichkeit, etwas einzukaufen oder ein Bier zu trinken, geht es bald danach in eine kleine Gasse, die zu einem versteckt liegenden Spielplatz führt. „Hier wachsen sehr leckere Brombeeren“, verrät Petry und pflückt gleich eine Handvoll.