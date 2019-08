Serie Meerbusch entdecken : Ein Spaziergang durchs Dorf

Gabi Pricken und RP-Autorin Angelika Kirchholtes (r.) gönnen sich eine Pause auf der Terrasse des La Pähd. Foto: Anne Orthen (ort)

Zum Auftakt geht es mit Gabi Pricken durch Lank-Latum: Ein idyllischer Ortskern, viele Geschäfte, dazu Natur pur.

Von Angelika Kirchholtes

Die Sonne scheint. Radfahrer und Kauflustige sind unterwegs, als wir uns auf dem Alten Schulhof in Lank-Latum treffen. Die Rheinische Post will mit Gabi Pricken durch „ihr“ Dorf gehen und sehen, wo und was ihr besonders gut gefällt, und dabei geheime Ecken kennenlernen.

Urlaubsstimmung auf dem „Alten Markt“, wo man gut essen kann. Foto: RP/Angelika Kirchholtes

In Krefeld geboren, wohnt und lebt die 56-Jährige seit ihrem zweiten Lebensjahr in Lank, kann also getrost als echte Lank-Latumerin bezeichnet werden. Zumal sie am Leben im Ort teilnimmt. „Seit 50 Jahren bin ich Mitglied bei Treudeutsch Lank, beteilige mich an der Organisation des Nikolausmarktes, bin passives Mitglied bei den Brave­hearts und seit vielen Jahren im Ortsverein der CDU aktiv“, zählt sie auf. Außerdem ist sie über die Dorfgrenzen hinaus als Vorsitzende der Jumelage Meerbusch-Fouesnant aktiv. „Ich bin in der ‚Bronx‘ von Lank aufgewachsen“, sagt sie lachend. Das war damals das Gebiet um die Eichendorffstraße, das ihr Onkel als Architekt im Auftrag der GWG entwickelt hatte. Zur Schule gegangen ist sie dann an der Kemperallee.

Hübsch anzusehen: das Lanker Bienenhaus. Foto: RP/Angelika Kirchholtes

Info Knapp 10.000 Einwohner leben in dem Ortsteil Bevölkerung 2018: 9.718 Einwohner, davon Kinder bis sechs Jahre: 518, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre: 1234, Senioren von 60 bis 80 Jahre: 2165, Senioren über 80 Jahre: 874 Infrastruktur Fünf Kitas, zwei Grundschulen, Rheinisches Rheumazentrum St. Elisabeth, Seniorenheim Malteserstift St. Stephanus, Kath. Pfarrkirche St. Stephanus und ev. Kreuzkirche, Zweigstelle der Bibliothek im Bürgerhaus Wittenberger Straße; dort finden auch viele Veranstaltungen statt. Sehenswert Teloy-Mühle Ortszentrum Die Fußgängerzone und die Plätze Alter Schulhof und Alter Markt wurden bei der Ortskernsanierung angelegt und 1990 eingeweiht. Dort finden einmal im Jahr der Ökomarkt und der Nikolausmarkt statt. 1994 wird das Forum Wasserturm eröffnet.

„Ich weiß noch gut, wie es in Lank aussah, bevor die Ortskernsanierung startete“, erzählt sie. Wo jetzt Kinder herumlaufen und ein Eis schlecken, rauschte der Verkehr. „Ich fühle mich heute in der City von Lank sehr wohl“, so Pricken. „Hier kann ich bummeln und finde alles, was ich brauche.“ Sie freue sich, dass es noch viele inhabergeführte Geschäfte gäbe. Wie die Modehäuser Dammer oder Imdahl und Bäcker Wieler. Gerne geht sie auch in die Buchhandlung Mrs. Books.

Am Schötzetömp wurde im Jahr 2002 ein Walnussbaum gepflanzt. Foto: RP/Angelika Kirchholtes

Wir schlendern die Fußgängerzone hinunter. Immer wieder werfen Radfahrer Gabi Pricken ein lockeres „Hallo, wie geht es?“ zu. Sie ist bekannt im Dorf. Unser nächster Stopp ist das Forum Wasserturm, die Kulturstätte an der Rheinstraße, die unter großen politischen Querelen aus einem alten Kino entstand. „Die Idee und das Konzept stammten von Oliver Keymis, dem heutigen NRW-Landtagsvizepräsidenten“, informiert sie. Er wohne übrigens auch heute noch in Lank-Latum und sei ein toller Typ. Mit seiner Frau sei sie in eine Schulklasse gegangen.

Die Welt ist eben klein, hier im Dorf. Pricken nimmt gerne das kulturelle Angebot im Wasserturm wahr. „Sobald ich eine Lücke in meinem Kalender erspähe, setze ich mich aufs Fahrrad und frage nach Restkarten.“ Quasi verpflichtend sei zudem das Lotumer Buretheater, in dem es vieles zum Schmunzeln gäbe, besonders für Einheimische wie sie. Sie gehe auch gerne einmal ins Bistro am Wasserturm. „Da können auch Frauen allein hingehen und an der Theke ein Bier trinken. Man trifft immer jemanden“, erzählt sie.

Weiter führt unser Rundgang zum Alten Markt, wo sich die kleine Gabi damals ein Eis holte und auf der Schwelle sitzend die vorbeifahrenden Autos beobachtete. „Zum Glück sind die verschwunden“, sagt sie. Gerne besucht sie die Restaurants am Markt. „Hier kann man überall gut essen und den Abend ausklingen lassen. Das ist wie Urlaub.“ Im Fronhof habe sie übrigens als 14-Jährige gekellnert, als sich noch eine normale Kneipe dort befand.

Gleich um die Ecke ist das „La Pähd“, ein Fachwerkhaus, das 1735 erstmalig urkundlich erwähnt wurde, und seit vielen Jahren als Gaststätte fungiert. „Hier habe ich mit dem damaligen Bürgermeister Dieter Spindler und den Gästen aus Fouesnant schon ausgiebig gefeiert und auf den Bänken getanzt“, erinnert sie sich lächelnd. Heute ist ein neues Café im alten Gemäuer, wo man sehr schön im Garten oder vor dem Haus frühstücken könne. Wir gehen an St. Stephanus vorbei und kommen zu dem alten „Organistenhaus“, das bald abgerissen werden soll. „Das finde ich sehr schade“, sagt Pricken.

Überall entstünden Neubauten, die oft nicht in die Umgebung passen. Auch in Lank sei schon so einiges verschwunden. Für uns geht es nun in die Natur, die Gabi Pricken sehr schätzt. Gerne geht sie über die Pappelallee spazieren, wo am Morgen schon etliche Menschen mit Hunden unterwegs sind.

Wir wenden uns nach links und kommen am „Schötzetömp“ vorbei, an dem vor 1800 Jahren das Vogelschießen der Schützen stattfand. 2002 wurde dort vom Heimatkreis Lank und den Freunden aus Missouri ein Walnussbaum gepflanzt. Über einen Pfad, der bei Bauer Lenzen vorbeiführt, kommen wir zur Großen Gasse und dem Husarenpfad.