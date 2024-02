Erziehung in Meerbusch „Elternschule“ des schulpsychologischen Dienstes

Heutzutage besteht für viele Schüler ein enormer Druck von verschiedenen Seiten: In der Schule werden Leistungen gefordert, oft üben Mädchen und Jungen mehrere Hobbys gleichzeitig aus. Dazu kommt das Zusammenleben in der Familie und der Kontakt mit Freunden – Zeit, wirklich abzuschalten und zur Ruhe zu kommen, bliebt häufig nicht. Das führt zu einer Überflutung mit Informationen, was Stress und der Einschränkung der weiteren Aufnahmefähigkeit zur Folge haben kann. „Dies ist vergleichbar mit einem nassen Schwamm, der kein Wasser mehr aufnehmen kann. Gezielt eingesetzte Pausen können zur Entlastung führen“, so die Expertinnen. Gemeinsam mit den Eltern wollen sie daher einen Weg finden, für die Schüler eine entspanntere Situation zu schaffen und Strategien entwickeln, der Informationsflut entgegenzuwirken.