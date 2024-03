Genuss in Meerbusch Eisdielen bereit für den Saisonstart

Kekse aber finden auch im Oreo-Eis Verwendung. „Diese Sorte und Tiramisu sind neben der klassischen Vanille und dem Spaghetti-Eis besonders beliebt“, weiß Klaus Marcon, Pächter der Osterather Palatini-Filiale an der Hochstraße 19c. Bei ihm kostet eine Kugel 1,50 Euro: „Das ist mit dem spitzen Bleistift kalkuliert.“ Im Strümper-Eis-Paradies an der Xantener Straße 60 zahlen Eis-Liebhaber nur 1,40 Euro. „Cookie-Eis, das bei mir Butterkeks-Eis heißt, ist sehr beliebt. Aber meine Kunden mögen alle meine selbstgemachten rund 30 Eissorten gern, auch die traditionellen“, berichtet Karen Raukes. Sie hat das Ladenlokal vor rund 18 Jahren gemietet und von der bekannten Eis-Trudi – „sie ist eine Meerbuscher Marke“ – nach deren Rezepten gelernt, wie man Eis macht. Karen Raukes, die 62 Jahre alt und „super fit“ ist, ist stolz auf das, was sie tut: „Ich weiß, was in meinem Eis drin ist. Und wenn sich die drei Wochen, in denen ich über die Weihnachtszeit geschlossen habe, dem Ende zu neigen, bin ich im Startfieber.“ In diesem Jahr hat sie Ende Februar ihr renoviertes Eis-Paradies geöffnet: „Montags haben wir jetzt geschlossen, das ist neu.“