Freiwillige Feuerwehr in Meerbusch Mehr Anreize für ehrenamtliche Brandbekämpfer

Das hat sich mit dem Inkrafttreten der neuen Satzung am 1. Januar 2024 geändert. So ist die Höhe der Aufwandsentschädigungen festgelegt, die einige Funktionsträger für ihre Tätigkeit bei der freiwilligen Feuerwehr erhalten. Diese gibt es unter anderem für die Wehrleitung, Löschzug- und -gruppenführer, die Jugendwarte, Koordinatoren der Ausbildung sowie das Presseteam. Die Summe, die diese erhalten, errechnet sich im Verhältnis zur Aufwandsentschädigung der Lokalpolitiker – so bekommt die Wehrleitung dieselbe Summe, während etwa der Stadtjugendwart mit 35 Prozent davon entschädigt wird.