Mobilität in Meerbusch Einnahmen von 10.000 Euro durch E-Scooter

Insbesondere in Großstädten ist das Fahren der E-Scooter im Straßenverkehr zudem unfallträchtig. Dabei ist der Einfluss von Alkohol eine häufige Ursache; viele Nutzer unterschätzen die Gefahren unachtsamen Fahrens mit den Scootern. Auch in Meerbusch hat es bereits Unfälle mit den Fahrzeugen gegeben, wenn auch bislang nur in geringem Maße. Thomas Pilz, Leiter der Polizeiwache Meerbusch, erklärt, dass 2021 drei Unfälle bei der Polizei gemeldet wurden, 2022 waren es sieben und in diesem Jahr bereits zwei. Dabei seien drei Fahrer unter Alkoholeinfluss gefahren. Die meisten Nutzer der E-Scooter seien auch in Meerbusch eher jung – zumeist in der Altersgruppe zwischen 25 und 45 Jahren. Allerdings sei ein Fahrer auch über 70 Jahre gewesen, einer hingegen jünger als zehn.