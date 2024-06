Was in Meerbusch mal der letzte Schrei war Eine Zeitreise zurück in die 80er

Schrille Frisuren, schräge Outfits und farbenfrohe Accessoires: Lange waren die 80er-Jahre etwas verpönt. Inzwischen sehnen sich jedoch viele Menschen nach der Dekade zurück, in der Handys und Internet noch keine Rolle spielten. Das Studio Danza an der Bismarckstraße 21 in Lank-Latum gibt allen Nostalgikern nun noch einmal die Chance, für zwei Tage zurück in die Zeit zu kehren, in der Nena, Prince und Falco für die musikalischen Hits sorgten, Boris Becker und Steffi Graf einen wahren Tennisboom auslösten und Helmut Kohl seine Amtszeit als Bundeskanzler antrat.