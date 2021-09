Umwelt in Meerbusch : Eine Winterlinde für Felix

Büderich Im Bürgerwäldchen am Hülsenbusch wurden 31 neue Bäume gepflanzt. Bei den Baumspenden der Bürger waren Winterlinden beliebt. Sie werden alt und bieten Bienen wertvollen Nektar.

Der kleine Felix versteht noch nicht, was für ein besonderes Geschenk ihm seine Großeltern zur Geburt gemacht haben. Seine Eltern Leonie und Fabian Bender sind aber begeistert. Im Bürgerwäldchen am Hülsenbusch haben die Großeltern für ihn einen Baum pflanzen lassen. „Das machen sie für alle ihre Enkel. Felix ist jetzt der Vierte“, erzählt seine Mutter. „Wir haben eine Winterlinde für ihn ausgewählt, weil er im Winter geboren wurde.“ Die Familienmitglieder sind alteingesessene Büdericher und ihrer Heimat sehr verbunden. Häufig gehen sie am Hülsenbusch spazieren und haben nun noch einen Grund mehr dazu. „Jetzt werden wir immer schauen, wie es dem Baum geht und ihn Felix zeigen. Mal sehen, wer von den beiden schneller wächst“, sagt Leonie Bender mit einem Lachen.

Felix’ Winterlinde ist eins von 31 Bäumchen, die neu am Hülsenbusch gepflanzt wurden. Zwei bis drei Pflanzaktionen sollen dort in den nächsten Jahren noch nachfolgen. „Irgendwann soll hier mal ein Wald aus den Bäumen entstehen“, so Dana Frey, Leiterin der Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz. Fünf Bürgerwäldchen gibt es in Meerbusch schon. Seit der ersten Pflanzung im Jahr 1998 am alten Lanker Wasserwerk wurden 1336 Bäume gepflanzt. Dort ist die größte Anlage ihrer Art in Meerbusch. Auch am Böhler-Radweg sei ein Bürgerwäldchen geplant und die Stadt sei schon auf der Suche nach neuen passenden Orten, sagt Frey.