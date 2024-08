Kultur in Meerbusch Eine ganze Familie begeistert sich für Musik

„Mit vielen Händen und Füßen“ – unter diesem anschaulichen Motto wird am kommenden Sonntag in der Kreuzkirche in Lank musiziert. Allein sechs Hände steuert Familie Rütten bei. Mutter Wiltraud Rütten spielt Geige, Sohn Anton Trompete, Tochter Luise Posaune. Fast hätte auch noch Tochter Valeria mit ihrer Tuba mitgewirkt, nur war deren Quintett wegen der Ferienzeit nicht komplett.