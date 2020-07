Radtour : Durch Meerbuschs Grüne Lunge

Schloss Pesch zwischen Strümp und Bösinghoven wurde erstmals im 14. Jahrhundert urkundlich erwähnt. Foto: Stadt Meerbusch/Stadt Meerbusch

Meerbusch Eine knapp 30 Kilometer lange Tour durch Wälder und Wiesen mit herrlichen Ausblicken in die Natur. Bei warmem Wetter bieten der Herrenbusch und der Meerer Busch den nötigen Schatten.

(RP) Meerbusch bezeichnet sich selbst als Stadt im Grünen. Tatsächlich kann man weite Strecke durch die Natur radeln, ohne auf PKW-Verkehr und Wohnsiedlungen zu stoßen. Die Route „Grüne Lunge-Tour“ in der städtischen Broschüre „Fahr mit durch Meerbusch“ enthält einen Vorschlag, bei der man 28,5 Kilometer durch Wald, Feld und Wiesen radeln kann. Dabei passieren die Radfahrer die Stadtteile Büderich, Osterath, Strümp und Lank-Latum.

Streckenführung: Die Route beschreibt eine Acht vom Norden in den Süden Meerbuschs. Da es sich um einen Rundkurs handelt, kann man überall einsteigen. Vom Schnittpunkt am Wanderparkplatz an der Meerbuscher Straße geht es zunächst entlang der Stadtbahnlinie, dann nördlich von Strümp in den Herrenbusch. Am Latumer See vorbei führt die Strecke wieder Richtung Strümp durch ein kleines Wäldchen und dann entlang des Strümper Buschs in den Meerbusch. Diesen verlassen die Radfahrer an der Broicherseite, wo sie links bis zur Lauvenburg fahren.

info Historische Bauten und Wildschweine Wildschweingehege Das Gehege Zur Alten Burg bei Strümp ist zwar in privatem Besitz, große und kleine Besucher kommen aber immer wieder gerne an den Zaun des kleinen Wäldchens, um die Tiere in naturnaher Umgebung zu beobachten. Kapelle St. Pankratius Es wird vermutet, dass die Bauherren römisches Baumaterial verwendet haben. 1868 wurde der neuromanische Chor an das kleine Gotteeshaus angebaut, 1911 kam im Westen der Glockenturm dazu. Die Glocke selbst ist über 350 Jahre alt.

Dann geht es durch den Hülsenbusch rund um den Golfplatz wieder durch den Meerbusch zum Ausgangspunkt zurück. Die Tour ist 28,5 Kilometer lang und führt meist über asphaltierte Wirtschaftswege oder Nebenstraßen. Im Herrenbusch und Meerbusch werden Waldwege genutzt. Wem die Strecke zu lang ist, kann auch nur den nördlichen oder südichen Teil befahren.

Sehenswürdigkeiten: Neben der Natur gibt es einige bauliche Sehenswürdigkeiten an der Strecke. Man kann beispielsweise gut in Ossum einen Stopp einlegen und die Kapelle, deren Mitteltrakt vermutlich aus dem 11. Jahrhundert stammt, besichtigen. Sie besitzt das letzte original erhaltene romanische Kirchenschiff im Stadtgebiet.

Gleich in der Nähe liegt Haus Gripswald, Prägend für das Rittergut ist der ans Haupthaus angesetzte Rundturm. Im Obergeschoss des Turms wurden romanische Doppelsäulen vom säkularisierten Kloster Knechtsteden eingesetzt. Interessant ist auch die Lauvenburg, die bereits um 1300 urkundlich erwähnt wurde, als Heinrich von Lovenburg (Lauvenburg) der Abtei Kamp seinen Zehnten in Willich und eine Rente zu Langst schenkte. Das heutige Herrenhaus (um 1900 erbaut) liegt in einem großen Garten, dessen Torhaus als Fachwerkbau im Neu-Renaissancestil errichtet wurde.

Einen Blick werfen kann man auch auf Haus Schackum, eine ehemalige Wasserburg im Westen von Büderich, die viele Jahre zum Kloster Meer gehörte.

Landschaft: Die Tour führt durch das Naturschutzgebiet „Der Meerbusch“ und durch den Herrenbusch. Beide Wälder haben einen schönen Baumbestand. Eine Ruhepause könnte man am Latumer See einlegen und ein wenig die Seele baumeln lassen. Auch an den Blühstreifen am Rand der Felder können sich die Radfahrer und die Bienen erfreuen. Gleichfalls ein Hingucker ist der alte Mann in der Badewanne, der in Strümp aus dichtem Grün hervorlugt. Im Hülsenbusch gibt es den Pfad der Jahresbäume, den die Büdericher Schützenkönigspaare seit mehreren Jahren anlegen.

Kinderspaß: Mit Kindern kann man im Wald vieles entdecken, was kreuscht und fleucht, und dem Singen der Vögel lauschen. Ein Stopp lohnt sich aber auch am Strümper Wildschweingehege, wo man die Grauröcke beim Matschen beobachten kann. Schöne Picknickplätze finden sich im Hülsenbusch.