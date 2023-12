Blaulicht Einbrecher scheitern an Haustür

Über die Weihnachtstage waren in Meerbusch mehrfach Einbrecher unterwegs. So haben Unbekannte vergeblich versucht, in ein Haus am Strümper Ilbertzweg einzudringen. Ein Zeuge bemerkte Hebelmarkten an der Haustür – die Tat muss sich zwischen Dienstag, 26. Dezember 19 Uhr, und Mittwoch, 27. Dezember, 9.30 Uhr, ereignet haben.