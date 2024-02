Blaulicht in Meerbusch Einbrüche in Strümp und Lank-Latum

In Lank-Latum drangen Kriminelle am Samstag, 3. Februar, zwischen 15.15 und 19.15 Uhr an der Straße Am Heidbergdamm über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein. Nach Angaben der Polizei durchwühlten die Einbrecher verschiedene Räume. Die Beute ist in beiden Fällen noch unklar.