Blaulicht Einbrecher schlagen zum Jahreswechsel zu

Am Sandberg in Lank-Latum schlugen die Täter zum Jahreswechsel zu. Zwischen Silvester, 16.30 Uhr, und Neujahr, 10 Uhr, gelangten sie durch das Aufhebeln einer Terrassentür in das Einfamilienhaus. Ob bei dem Einbruch etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Bei diesen setzt die Polizei auch auf die Mitarbeit der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei melden. Unter dieser Nummer kann zudem ein Termin für eine kostenfreie und unverbindliche Beratung mit den Fachleuten der Polizei zum Einbruchsschutz vereinbart werden.