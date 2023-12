Kriminalität in Meerbusch Ein Einbruch und mehrere Versuche

Zwei weitere versuchte Wohnungseinbrüche im selben Haus gabes zwischen 15 und 17.45 Uhr an der Ingrid-von-Schmettow-Straße in Büderich. Ein Zeuge gab an, dass eine Frau gegen 15 Uhr an der Haustüre geklingelt habe und ins Haus gelangt sei. Auf die Frage, was sie dort wolle, habe sie aufgrund von Sprachschwierigkeiten keine Antwort geben können und das Haus wieder verlassen. Die Unbekannte wird als stark geschminkt, etwa 18 bis 20 Jahre alt, mit dunklen Haaren und Augen und auffallend schicker Kleidung beschrieben. Eine weitere Zeugin sah dieselbe Frau gegen 17.45 Uhr mit zwei weiteren Personen an der Tür des selben Hauses. Laut der Zeugin haben die Personen keine Gegenstände bei sich getragen. Die Personen seien ihr aufgefallen, weil diese sehr schick gekleidet waren. Die Zeugin beschreibt die zwei anderen Personen wie folgt: Eine Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren mit dunklen Haaren und Augen, sie trug einen Mantel. Außerdem einen Mann zwischen 25 und 30 Jahren mit Vollbart und dunklen Haaren.