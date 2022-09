Polizei in Meerbusch : Einbruch in Parfumerie in Büderich

Büderich Die unbekannten Täter zertrümmerten die Eingangstür aus Glas und erbeuteten Parfum. Sie flohen mit einem silbernen Mercedes.

(RP) In eine Parfumerie an der Dorfstraße wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 3 Uhr ein Einbruch verübt. Das meldet die Polizei. Unbekannte hatten die Glaseingangstür zertrümmert und waren in den Verkaufsraum eingedrungen. Noch vor dem Eintreffen der ersten Streifenwagen waren die Täter geflohen. Zeugen hatten nach einem lauten Knall zwei Einbrecher beim Betreten und Verlassen der Parfümerie beobachtet. Ein Mittäter hatte währenddessen in einem silbernen Mercedes vor dem Geschäft gewartet. Die Stufenhecklimousine fuhr nach der Tat in Richtung Necklenbroicher Straße davon. Bei dem Fahrzeug dürfte es sich um eine ältere C-Klasse der zweiten Generation (W 203, Baujahr 2000 bis 2007) handeln. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die dunkel gekleideten Täter Parfüm in bislang unbekannter Menge. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 23 in Meerbusch zu melden.