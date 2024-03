Blaulicht in Meerbusch Einbrecher in Osterath unterwegs

Am vergangenen Samstag, 23 März, kam es in Osterath zu einem Einbruch. Zwischen 15.30 und 17.15 Uhr brachen nach bisherigen Erkenntnissen Unbekannte in eine Wohnung auf der Alten Poststraße ein. Nachdem sie die Balkontür und ein Fenster aufgehebelt hatten, durchsuchten die Täter die Wohnung nach Wertgegenständen und flüchteten nach ersten Erkenntnissen insbesondere mit elektronischen Geräten sowie persönlichen Gegenständen. Der Wert der Beute steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 3000 zu melden.