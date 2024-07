Blaulicht in Meerbusch Einbrecherinnen in die Flucht geschlagen

Meerbusch · Zwei Frauen haben versucht, am Samstag, 6. Juli, in eine Wohnung an der Straße Löwenburg in Lank-Latum einzubrechen. Laut Polizei hatte die Bewohnerin gegen 13.15 Uhr ein Geräusch gehört, durch den Türspion die beiden an ihrer Tür hantieren sehen und geöffnet.

08.07.2024 , 15:15 Uhr

In Lank-Latum wollten zwei Frauen in eine Wohnung einbrechen. (Symbolbild) Foto: dpa

Die Frauen flüchteten. Eine soll 1,75 bis 1,80 Meter groß, korpulent, schwarzhaarig sein, mit schwarzem Rock; die andere etwa 1,65 Meter groß, schlank, mit hellem Mantel, beide mit Tuch vor dem Gesicht.

(sug)